Confermate le condanne per l'incidente ferroviario di Viareggio

La Corte di Cassazione ha confermato le condanne per l'incidente ferroviario di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone. Sono stati confermati i 13 imputati condannati in primo grado, tra cui l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. La Corte ha inoltre accertato la responsabilità civile di Trenitalia, Fs, Rfi e Cima Riparazioni.





Confermate le date della Supercoppa italiana in Arabia SauditaL'Assemblea della Lega Serie A ha confermato le date della Supercoppa italiana in Arabia Saudita per il 18-22 gennaio oltre a rendere nota una proposta che prevede sanzioni sportive per chi acceda al Codice di crisi delle imprese per ristrutturare il debito, l’Al-Nassr.

La Corte di giustizia UE si pronuncerà sul caso SuperlegaLa Corte di giustizia UE si pronuncerà sul caso Superlega e dirà se la posizione dominante di Fifa e Uefa è legittima o meno.

La Corte di Giustizia Europea certifica l'abuso di potere di Uefa e FifaLa Corte di Giustizia Europea ha certificato l'abuso di posizione dominante da parte di Uefa e Fifa nel calcio europeo. Questo apre la strada a competizioni parallele come la Superlega.

La Corte Suprema respinge la richiesta di esaminare l'immunità di TrumpLa Corte Suprema respinge la richiesta del procuratore speciale di esaminare l'immunità dell'ex presidente Trump, regalando una vittoria alla sua campagna elettorale. La decisione potrebbe influenzare i tempi dei processi all'ex presidente e avere un impatto sulla campagna elettorale.

Sentenza storica della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul calcioLa Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha pronunciato una sentenza storica che sancisce l'abuso di UEFA e FIFA sulle competizioni, dando il via libera al rilancio del progetto e fornendo nuove indicazioni sulle prossime mosse.

La Corte Ue vieta all'Uefa di impedire la SuperlegaLa Corte Ue non autorizza la Superlega ma vieta all'Uefa di impedirla. I broadcaster hanno contratti con la nuova Champions League per altri cinque anni, servirà tempo per competizioni alternative. L'Uefa oggi organizza le competizioni, stila i regolamenti, decide le sanzioni attraverso tribunali, e poi incassa e divide i proventi commerciali.

