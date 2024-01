L'identità complessa di Hezbollah

Negli ultimi decenni l'identità del partito libanese Hezbollah è diventata sempre più complessa, a mano a mano che il gruppo ha diversificato le sue attività. Creato dai Guardiani della rivoluzione iraniana all'inizio degli anni ottanta, da allora è stato un movimento di resistenza, un partito-milizia, un'organizzazione a sfondo sociale, una mafia internazionale e una forza militare regionale.

Può permettersi di mostrare, a seconda delle circostanze, varie identità senza mai rinunciare totalmente alle altre. È questa la sua forza principale, che al tempo stesso rende così difficile comprenderlo e combatterlo. Ma più gioca un ruolo di primo piano in Libano, più Hezbollah perde una parte della sua identità. Invece di dare forza al sogno di 'liberare la Palestina', la 'vittoria divina' nella guerra del Libano contro Israele nel 2006 l'ha incoraggiato a consolidare la posizione nel suo paese. Fino a diventare, dieci anni dopo, una specie di Leviatano





Internazionale » / 🏆 10. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Aumento delle vendite di sedie da ufficio negli Stati Uniti durante la pandemiaLe vendite di sedie da ufficio negli Stati Uniti sono aumentate del 75% nel 2020 durante la pandemia. Molti impiegati hanno dovuto affrontare il problema delle sedie inadeguate a casa. La pandemia ha portato all'eliminazione del pendolarismo con l'ufficio, costringendo le persone a trascorrere più tempo sedute.

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

La tendenza degli occhi contornati di matita nera negli anni DuemilaLa matita nera era un elemento fondamentale nel trucco degli adolescenti negli anni Duemila, utilizzata per contornare gli occhi in modo sfumato. Questa tendenza era parte dell'estetica y2k e dell'estetica Tumblr, influenzata da celebrità come Britney Spears e Paris Hilton.

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »

Leader di Hamas si incontrano in TurchiaI massimi leader di Hamas si sono incontrati segretamente in Turchia per discutere dei prossimi passi nella guerra contro Israele e del coinvolgimento degli Hezbollah libanesi

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Raid di Israele in roccaforte di Hezbollah a Beirut, ucciso il 'numero due' di Hamas | 'Al-Arouri assassinato da vile attacco sionista'Il nuovo anno inizia in assenza pressoché totale di segnali di tregua. Al contrario i combattimenti proseguono, quotidiani e cruenti. Israele intensif...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

LaC Network porta contenuti italiani all'esteroIl canale televisivo LaC del Gruppo Publiemme - Diemmecom - ViaCondotti21 si espande oltreoceano per raggiungere gli italiani all'estero negli Stati Uniti, Canada e Australia.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Tutte le occasioni che abbiamo mancato su Casa Mussolini a PredappioNegli ultimi 25 anni Predappio (Forlì) ha mancato tre grosse occasioni per realizzare un grande Memoriale, dedicato alle vittime del fascismo o dell'odio politico...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »