La tendenza degli occhi contornati di matita nera negli anni Duemila

Non c'è stato adolescente che nei primi anni Duemila non abbia almeno una volta truccato gli occhi con un pesante tratto di matita nera. Nella rima interna dell'occhio o poco sotto, talvolta anche sulla palpebra inferiore e quasi sempre sfumata. La matita nera in quegli anni era la controparte di make-up ultra scintillanti fatti da lipgloss rosa bubble gum e ombretti metallizzati.

Da un lato l'estetica y2k con make-up coloratissimi e ultra shimmer, eredità degli anni Ottanta, e capitanata da celeb come Britney Spears e Paris Hilton; dall'altro la tendenza Indie Sleaze e l'estetica Tumblr, le cui rappresentanti spaziavano da Avril Lavigne a Kate Moss fino alla gemelle Olsen, fatta da un trucco decisamente più grunge il cui unico focus erano gli occhi contornati con infinite passate di matita ner





Cosmopolitan_IT » / 🏆 21. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

NBA, i 12 giocatori più deludenti di questa stagione finoraChi ha fatto peggio rispetto alle aspettative finora

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

La Luna Nuova in Capricorno di questa settimanaLa Luna Nuova in Capricorno di questa settimana ha una vena da “girl boss”: è ora di progettare, visualizzare e mandare avanti i progetti che si vorrebbero costruire in questa parte dell’anno.

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »

Benedizione per le coppie gay, Papa Francesco dà il via libera: «Ma non è un matrimonio»Il Dicastero per la Fede: «Non si deve impedire la vicinanza della Chiesa, ma questa benedizione non verrà mai svolta contestualmente ai riti civili di unione e nemmeno in relazione a essi»

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Pozzolo, ecco tutta la verità sul pistola del veglioneSe questa grottesca vicenda fosse un racconto noir, il titolo sarebbe “L’ultima, incredibile, notte dell’onorevole P”. Dove &l...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Le vittime perfette e la politica per renderle attraentiIl popolo palestinese viene rappresentato come vittime o terroristi, senza possibilità di commentare. Questa falsa dicotomia crea una percezione distorta della realtà.

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

Le Morne: un luogo di bellezza e significato culturale a MauritiusLe Morne è un luogo di grande rilevanza storica e naturale situato sull'isola di Mauritius, nel sud-ovest dell'Oceano Indiano. Questa iconica penisola, Patrimonio dell'Umanità UNESCO, conosciuta anche come Le Morne Brabant, è un luogo di bellezza straordinaria e di significato culturale profondo. Qui sorge uno dei Resort più iconici di Mauritius. Appena ho messo piede, infatti, sulle sabbie bianche del resort Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa a Mauritius, sono stata subito catturata dalla bellezza naturale che mi circondava. Con il suo oceano cristallino e le palme che ondeggiano dolcemente al vento, questa eccellente struttura ha subito conquistato il mio cuore

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »