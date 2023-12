Leader di Hamas si incontrano in Turchia

I massimi leader di Hamas, a metà dicembre, hanno tenuto un incontro segreto in Turchia, reso pubblico dall'agenzia di stampa israeliana Kan. Ad esso hanno partecipato il vicepresidente dell'ufficio politico, Saleh al-Arouri da Beirut, insieme all'ex capo politico Khaled Meshʿal, che vive a Doha e ad altri funzionari di alto rango dell’organizzazione terroristica.

Al-Arouri è stato il fondatore delle Brigate Izz ad-Din al-Qassam, ala militare di Hamas, e ora vive a Beirut dopo aver risieduto a lungo in Turchia dove ha acquisito la residenza ed ha ottenuto un passaporto. Dal 2015 fa la spola tra Istanbul, Beirut e Doha. Secondo un rapporto dell’intelligence israeliana, i leader di Hamas hanno discusso con funzionari turchi dei possibili prossimi passi nella guerra contro Israele, del coinvolgimento dell’altro gruppo terroristico eterodiretto dall’Iran, quello degli Hezbollah libanesi, e del possibile nuovo ciclo di liberazioni di ostagg





