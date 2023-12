Approvata la Legge di Bilancio con 200 voti favorevoli

Con 200 sì, 112 no e tre astenuti è passata a Montecitorio la Legge di bilancio. Il testo era già stato approvato dal Senato e vale Secondo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il via libero definitivo alla Legge di Bilancio è "un segnale positivo per una Manovra importante, che mette al centro le famiglie, il lavoro e le imprese. In linea con i principi che guidano la nostra azione e con il programma che gli italiani hanno votato.

E ora avanti con determinazione, coraggio e responsabilità". La premier ha poi ringraziato i parlamentari di maggioranza di Senato e Camera "per il sostegno e la compattezza dimostrati". "L'ultima battaglia" alla Camera ha visto di fatto una Manovra blindata e che ha subito poche modifiche nel passaggio al Senato, l'unico che ha visto - come ormai accade da anni - un esame più approfondit





Via libera della commissione Bilancio del Senato a un emendamento del governoLa commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera a un emendamento del governo che riguarda le pensioni di vecchiaia di medici, dipendenti di enti locali, maestri e ufficiali giudiziari. Le pensioni anticipate rimangono penalizzate, ma i sanitari avranno un taglio più soft. I dirigenti medici e gli infermieri potranno rimanere al lavoro fino ai 70 anni.

Via libera della commissione Bilancio del Senato alla manovraLa commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla manovra dopo una lunga maratona notturna di votazioni sugli emendamenti. Il provvedimento arriverà in Aula il 20 dicembre e il voto finale è previsto per il 22 dicembre. Inoltre, è stato approvato un testo comune delle opposizioni che destina 40 milioni di euro ad iniziative contro la violenza sulle donne.

Manovra, ok della Commissione bilancio: donne, pensioni, sanità e casa ecco tutte le novitàVia libera della commissione Bilancio del Senato a un emendamento del governo all'articolo 33...

Dubbi sulle modifiche all'accordo di bilancio dell'ItaliaIl governo italiano ha molti dubbi sulla firma della riforma dell'accordo riguardante il controllo delle politiche di bilancio pubbliche per l'adesione all'Unione economica e monetaria dell'Eurozona.

