Via libera della commissione Bilancio del Senato a un emendamento del governo all’articolo 33 della manovra: salve dai tagli inizialmente previsti le pensioni di vecchiaia di medici, dipendenti di enti locali, maestri e ufficiali giudiziari. Restano penalizzate quelle anticipate ma c’è un taglio più soft per i sanitari con una riduzione di un trentaseiesimo del taglio per ogni mese in più di permanenza al lavoro.

I dirigenti medici e gli infermieri potranno, se vorranno, rimanere al lavoro fino ai 70 anni. Passo indietro invece dell’esecutivo su una proposta di modifica che avrebbe previsto il pensionamento a 72 anni per i dirigenti medici ospedalieri. Semaforo verde della commissione anche ai quattro emendamenti del governo alla manovra che prevedono, tra l’altro, la rimodulazione dei fondi per il Ponte sullo stretto con una parte delle risorse prese dal Fondo di coesione. Ok anche alla cabina di regia per il disagio abitativo e ai fondi per i concorsi per il comparto della sicurezz





Manovra di bilancio, dalla Ue via libera con riserva: bocciata la FranciaPer la Commissione «il bilancio non è pienamente in linea con la raccomandazione Ecofin del luglio 2023» per cui «invita l’Italia a essere pronta a prendere le necessarie misure». I risparmi vanno usati per ridurre il debito e non per nuove spese

Premierato, al via iter in Commissione al Senato: abbinato al ddl RenziPartirà dal Senato la discussione sulla riforma del premierato. E non a caso. Il cambiamento rispetto alla prima scelta che puntava a Montecitorio, sa...

L'Udinese indagata per falso in bilancio nell'affare MandragoraL'Udinese è stata indagata per falso in bilancio a causa dell'affare che ha portato Rolando Mandragora in squadra nel 2018. Secondo l'accusa, la società avrebbe falsamente registrato un valore di 20 milioni di euro legato ai diritti sportivi di Mandragora e avrebbe rappresentato ammortamenti non validi nel conto economico. La Juventus sarebbe stata obbligata ad acquistare Mandragora per 20 milioni alla fine della stagione 2020/2021.

La legge di bilancio 2024 porterà novità sui fringe benefit per i lavoratori dipendentiLa legge di bilancio 2024 porterà non poche novità in tema di fringe benefit per i lavoratori dipendenti. Saranno rivisti gli importi della detassazione e potrebbe essere inserita la possibilità di includere i costi sostenuti per. Viene confermata l’opportunità di usufruire del bonus per coprire la spesa delle utenze domestiche. Cosa cambia?

Juventus, UFFICIALE: approvato il bilancio 2023, aumento di capitale di 200 milioniApprovato il bilancio di esercizio della Juventus al 30 giugno 2023, questo il comunicato ufficiale: "ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA • Approvato il bilancio di esercizio

Bilancio delle vittime a Gaza sale a 14.532Il ministero della Sanità di Hamas riporta che il bilancio delle vittime a Gaza è salito a 14.532 a seguito degli attacchi di Israele in risposta agli attacchi di Hamas. Inoltre, 35.000 palestinesi sono stati feriti e 7.000 sono ancora dispersi. Inoltre, tra i circa 50 ostaggi che saranno rilasciati, ci sono 3 americani, tra cui una bimba di 3 anni, Avigail Mor Idan, i cui genitori sono stati uccisi da Hamas.

