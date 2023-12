Via libera della commissione Bilancio del Senato alla manovra. La commissione, dopo una lunga maratona notturna durante la quale si è concluso il voto sugli emendamenti, è tornata a riunirsi in mattinata e ha votato il mandato ai relatori a riferire in Aula, dove il provvedimento dovrebbe arrivare mercoledì 20 dicembre. Il voto di fiducia sul maxi-emendamento e il voto finale sono invece previsti nella mattina di venerdì 22.

La maratona notturnaApprovati con una seduta notturna della Commissione Bilancio del Senato gli emendamenti alla manovra del governo, dei relatori e alcuni testi delle opposizioni. Adesso manca solo il mandato al relatore, verrà conferito nel corso della mattinata dopo l'analisi degli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto. Approvato un testo comune delle opposizioni, votato da tutti, che destina 40 milioni di euro ad iniziative contro la violenza sulle donne: dai centri antiviolenza al reddito di libert





LaStampa » / 🏆 16. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Via libera della commissione Bilancio del Senato a un emendamento del governoLa commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera a un emendamento del governo che riguarda le pensioni di vecchiaia di medici, dipendenti di enti locali, maestri e ufficiali giudiziari. Le pensioni anticipate rimangono penalizzate, ma i sanitari avranno un taglio più soft. I dirigenti medici e gli infermieri potranno rimanere al lavoro fino ai 70 anni.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Manovra, ok della Commissione bilancio: donne, pensioni, sanità e casa ecco tutte le novitàVia libera della commissione Bilancio del Senato a un emendamento del governo all'articolo 33...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Manovra di bilancio, dalla Ue via libera con riserva: bocciata la FranciaPer la Commissione «il bilancio non è pienamente in linea con la raccomandazione Ecofin del luglio 2023» per cui «invita l’Italia a essere pronta a prendere le necessarie misure». I risparmi vanno usati per ridurre il debito e non per nuove spese

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Premierato, al via iter in Commissione al Senato: abbinato al ddl RenziPartirà dal Senato la discussione sulla riforma del premierato. E non a caso. Il cambiamento rispetto alla prima scelta che puntava a Montecitorio, sa...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Approvato il ddl contro la violenza sulle donneL'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al ddl contro la violenza sulle donne, che diventa legge.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Bilancio delle vittime a Gaza sale a 14.532Il ministero della Sanità di Hamas riporta che il bilancio delle vittime a Gaza è salito a 14.532 a seguito degli attacchi di Israele in risposta agli attacchi di Hamas. Inoltre, 35.000 palestinesi sono stati feriti e 7.000 sono ancora dispersi. Inoltre, tra i circa 50 ostaggi che saranno rilasciati, ci sono 3 americani, tra cui una bimba di 3 anni, Avigail Mor Idan, i cui genitori sono stati uccisi da Hamas.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »