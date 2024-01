Veneto, non passa la legge per “i tempi certi” sul fine vita: non basta il sostegno di Zaia, centrodestra spaccato, non ha passato i primi due dei cinque articoli complessivi, che richiedevano la maggioranza assoluta. Il secondo, in particolare, è un articolo fondamentale della legge, per cui il presidente ha proposto il rinvio in commissione, poi approvato dall’assemblea.

Sul tema si è spaccata la maggioranza del centrodestra: Fdi e Fi hanno infatti votato contro, mentre il governatore e parte della Lega si sono schierati a favore insieme alle opposizioni. “Mi spiace che qualcuno abbia dato une lettura errata, ovvero che la legge discussa in Veneto ‘istituiva il fine vita’”, ha commentato a caldo Zaia: “Non istituiva niente, ma stabiliva solo i tempi certi per la fine vita, nel rispetto della volontà del paziente”





