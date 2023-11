کانون شاهد و ایثارگر در دانشگاه علوم پزشکی لرستان فعال شود

وی با تأکید بر اینکه کانون‌های شاهد و ایثارگر در دانشگاه فعال شود، افزود: اعضای اصلی این کانون‌ها فرزندان ایثارگر هستند و می‌توان از حضور اعضای غیر ایثارگر نیز استفاده شود. هاشمی با اشاره به اینکه حوزه علمیه برای طلاب جدیدالورود برنامه سه روزه‌ای با عنوان طرح تثبیت برگزار می‌کند، بیان کرد: برای دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه نیز می‌توان یک دوره آموزشی چند روزه برگزار شود و کلاس اخلاق با دعوت از مبلغان کشوری، برنامه ورزشی، تیراندازی و... برای دانشجویان برگزار کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان تصریح کرد: در بحث‌های اردویی نیز بنیاد شهید حمایت لازم را انجام خواهد داد می‌توان اردوی زیارتی مشهد یا کربلا برای دانشجویان ایثارگر و همچنین دیگر دانشجویان برگزار کرد.

وی اظهار کرد: در بحث حجاب نیز لازم است که اقدامات بلند مدت صورت گیرد و برنامه ریزی لازم در این زمینه انجام شود.

