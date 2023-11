وی با اشاره به اینکه بحث تبلیغات در انتخابات مهمترین محور تهاجم معاندان نظام است، افزود: متاسفانه برخی نامزدهای انتخاباتی برای جمع کردن رای انقلاب اسلامی را ذبح کرده‌اند، حق نظام جمهوری اسلامی این نیست که برای یک فرصت انتخاباتی انقلاب تضعیف شود.

استاندار مازندران با تاکید بر اینکه هیات استانی تبلیغات انتخاباتی باید به ماهیت تبلیغات نامزدها توجه ویژه داشته باشند، تصریح کرد: لازم است سامانه هوشمند تبلیغات و بانک اطلاعاتی کاندیداهای انتخابات آتی تا ۱۵ روز آینده در مازندران راه اندازی شود.

این مسئول با اشاره به اینکه مجریان انتخابات نقشی جز حراست و صیانت از آراء مردم ندارند، افزود: نامزدهای انتخابات آتی باید طبق مُرّ قانون تبلیغات درست انجام دهند.استاندار مازندران با تاکید براینکه نامزدهای انتخاباتی از شکل‌گیری هزینه‌های نامتعارف تبلیغاتی پرهیز کنند، اظهار کرد: هر هزینه تبلیغاتی که موجب خریداری رای شهروندان شود اعمال قانون خواهد شد.

حسینی پور افزود: کاندیداهایی که در انتخاباتی با ریخت و پاش پول برنده شوند؛ در انقلاب اسلامی جایگاه ندارند. وی فلسفه تشکیل هیات استانی تبلیغات انتخابات را تضمین عدالت انتخاباتی دانست و گفت: هدف ما جلوگیری از ولنگاری در تبلیغات انتخاباتی است.

استاندار مازندران با اعلام اینکه برخی سوء استفاده‌ها در تبلیغات انتخاباتی به گوش ما می‌رسد از همین حالا تذکرات لازم داده می‌شود، یادآور شد: لازم است سازوکار نظارت در انتخابات به گونه‌ای باشد تا عدالت اجرا شود.

قاسم عزیززاده گرجی، وظایف هیات استانی را شامل بررسی تبلیغات کاندیداها دانست و گفت: اجرای دستورالعمل‌های هیات اجرایی مرکزی در خصوص تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی؛ برنامه ریزی و اجرای مقررات لازم جهت برخورداری نامزدها از فرصت برابر و استفاده از امکانات تبلیغاتی نهادها، مراقبت بر جرایم تبلیغاتی ارتکابی از جمله استفاده غیر قانونی از هرگونه امکانات و اموال دستگاه‌های دولتی و عمومی یا فعالیت‌های تبلیغاتی غیر قانونی مسئولان و کارکنان و اعلام آن به مراجع صالح قضایی محسوب می‌شود.

