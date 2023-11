کشف کود شیمیایی قاچاق در ملکان

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خوددرو توقیفی ۲ تن و ۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق و فاقد مدارک کشف کردند. وی با اشاره به اینکه ارزش کالای مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده، بیان کرد: در این راستا یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به اداره تعزیرات معرفی شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس آذربایجان شرقی، فرمانده انتظامی شهرستان ملکان در پایان از همشهریان عزیز خواست با گزارش هرگونه موارد مشکوک و ارتباط تلفنی با شماره ۱۱۰ یاری‌رسان ما در برقراری نظم و امنیت باشند.

