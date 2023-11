وی ادامه داد: براساس فرمایشات رهبری؛ باید به گونه‌ای عمل کنیم که دانش‌آموز پس از ۱۲ سال تحصیل در مدارس به این افتخار کند که یک ایرانی مسلمان است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در خصوص هویت کارهای پژوهشی زیاد و مفصلی انجام شده است، بیان کرد: در این خصوص باید در کنار کارهای پژوهشی، کارهای اجرایی نیز انجام شود.

یاوری افزود: هویت‌بخشی بر مبنای زیست بوم لرستان در پژوهش‌ها تعریف و وضعیت قومی، قبیله‌ای، وضعیت توپوگرافی و گویش دانش‌آموز لرستانی در این پژوه‌ها دیده شود. وی ادامه داد: باید روی هویت‌بخشی دانش‌آموزان براساس بوم، فرهنگ، شرایط زندگی، مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کار شود و البته مهمتر از بعد پژوهشی، بعد اجرایی این مساله مهم است.یاوری گفت: باید خروجی طرح‌های پژوهشی منتج به تعریف برنامه و راهکار شود و این برنامه‌ها براساس هر دستگاهی برایش وظیفه تعریف کنیم.

وی با بیان اینکه در شورای آموزش و پرورش موضوعات پژوهشی مطرح و تصمیم‌گیری شود، گفت: باید بهترین طرح انتخاب و در شورای پژوهش استان مصوب و پس از تعیین اعتبار، برای اجرایی کردن آن تصمیمات گرفته شود.

