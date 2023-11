این سمپوزیوم بین‌المللی با همکاری دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی در روزهای ۱۷ و ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲ در سالن همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود. ارائه‌ به‌روزترین اطلاعات، تبادل افکار متخصصین، توسعه و ترویج و معرفی تکنولوژی‌های برتر مرتبط با این حوزه در داخل و خارج کشور از اهداف این سمپوزیوم است. در این رویداد بیش از ۲۶ سخنران داخلی و خارجی از کشورهای مختلف آخرین و به‌روزترین دستاوردهای خود را ارائه خواهند داد و علاقه‌مندان می‌توانند به صورت حضوری و مجازی از این مباحث استفاده کنند.

پرتودرمانی، قلب و عروق، داروسازی، دندانپزشکی، رادیولوژی، تغذیه، فیزیک پزشکی، علوم آزمایشگاهی، علوم پایه، دامپزشکی و اخلاق پزشکی از مخاطبان این رویداد علمی به شمار می‌رود. به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، همچنین داروسازی و دارورسانی، علم نانو، سلول و ژن درمانی، روش‌های درمانی سرطان، پرفیوژن، خون‌رسانی و قلب، مطالعات و مواد دندانی، علم مواد، جانورشناسی، اخلاق در پژوهش پیش بالینی، روش‌ها و ابزارهای پردازش تصاویر و سایر حوزه‌های مرتبط از محورهای این سمپوزیوم است.

