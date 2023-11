چرا پستانداران پس از برخورد شهاب بزرگ با زمین منقرض نشدند؟

تا مدت‌ها تصور عمومی در مجامع علمی این بود که پستانداران کوچک از رویداد انقراض بزرگ جان بدر بردند چون «همه‌کاره و همه‌چیزخوار» بودند. یک پژوهش جدید نشان داد که لزوما اینطور نبوده است، و پستانداران اولیه اتفاقا برخی رفتارهای تخصصی داشته‌اند که به امتداد حیات آنها کمک کرده است.ایده «بقای گونه‌های غیرمتخصص» به اوایل قرن نوزدهم برمی‌گردد، و بر اساس آن حیوانات همه‌کاره و همه‌چیزخوار کمتر در معرض خطر انقراض قرار می‌گیرند.

تحقیقات جدید نشان داد پستاندارانی که زنده مانده بودند، فقط در مقایسه با اخلاف‌شان به همه‌کاره بودن تعبیر شده‌اند، وگرنه در زمان خودشان متخصص بوده‌اند. این پستانداران اولیه در اصل حیوانات بسیار پیشرفته‌ای برای زمان خود بودند، و ویژگی‌های جدیدی به دست آورده بودند که آنها را دارای انعطاف‌پذیری تکاملی کرده بود که باعث شد از واقعه انقراض دایناسورها جان بدر ببرند.

پژوهشگران به منظور بررسی دلیل بقای پستانداران اولیه یک درخت خانوادگی عظیم برای «سیناپسیدها» ایجاد کردند. این‌ها گروهی از حیوانات هستند که پستانداران آخرین اعضای بازمانده آن هستند. محققان دریافتند که روند تکاملی سیناپسیدها با روایت بقای گونه‌های کوچک و غیرمتخصص همخوانی ندارد. در برخی موارد مشاهده شد که سیناپسیدهایی که زنده ماندند جزو گونه‌های بزرگتر بودند، و لزوما فقط حشره‌خواران عمومی نبودند.

در جایی که برخی از بازماندگان انقراض‌های دسته‌جمعی در ابتدا غیرمتخصص به نظر می‌رسیدند، تجزیه و تحلیل دقیق‌تر نشان داد که آنها ویژگی‌های جدیدتر و بدیع‌تری داشتند. همین ویژگی‌ها به آنها کمک کرد تا رویدادهای انقراض مختلف را پشت سر بگذارند و پستانداران فعلی را به وجود آورند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: ضرورت برخورد با برداشت‌کنندگان غیر مجاز شن و ماسه در گیلانمدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با تاکید بر لزوم برخورد جدی با برداشت کنندگان غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها، گفت: محیط زیست استان نیازمند حفاظت جدی است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: ادعای اسرائیل مبنی بر رهگیری یک موشک زمین به زمینرسانه های صهیونیستی بعد از ظهر امروز مدعی رهگیری یک موشک زمین به زمین شدند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: سارق موتور خودش را پیک موتوری معرفی کرد/ بازداشت ۴ سارق و کشف ۴۰ پرونده سرقترئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری پنج سارق در جریان انجام چهار عملیات پلیسی خبرداد و گفت که با دستگیری این افراد پرونده بیش از ۴۰ سرقت مختومه شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: فضانوردان ماموریت «شنژو ۱۶» به زمین بازگشتندسه فضانورد ماموریت «شنژو ۱۶» پس از گذراندن پنج ماه در ایستگاه فضایی این کشور، روز دوشنبه ۳۰ اکتبر به زمین بازگشتند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: دیدار و گفت‌وگوی امیرعبداللهیان و اسماعیل هنیهوزیر امور خارجه کشورمان در سفر به دوحه و پس از دیدار با مقامات عالی قطر، با رئیس دفتر سیاسی و برخی اعضای برجسته سیاسی جنبش فلسطینی حماس دیدار و گفت‌وگو کرد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: گرشا رضایی: بزرگان موسیقی به کلک و کامپیوتر پناه برده‌اندنخستین قطعه از آلبوم EP گرشا رضایی بنام «یه روز...» که با ارکستر بزرگ تولید شده است، منتشر شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕