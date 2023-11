سارق موتور خودش را پیک موتوری معرفی کرد/ بازداشت ۴ سارق و کشف ۴۰ پرونده سرقت

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با بیان اینکه بلافاصله هماهنگی با مقام قضایی برای انجام عملیات انجام شد، گفت: سرانجام روز گذشته تیمی از ماموران به مخفیگاه متهمان رفته و با انجام یک عملیات غافلگیرانه این افراد را در مخفیگاهشان دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. همچنین مخفیگاه دوم متهم مورد بازرسی قرار گرفت که در جریان آن اموال سرقتی شامل یک دستگاه خودرو سرقتی، شش جعبه ابزار و ۱۲ عدد کمک فنر موتور سیکلت و... کشف و ضبط شد.

دستگیری سارق حرفه‌ای خانه قاسم‌پور همچنین از دستگیری یک سارق منزل در محله گمرک تهران خبر داد و گفت: تیم عملیات کلانتری ۱۱۵ رازی در حال گشت‌زنی در محدوده خیابان کارگر جنوبی بودند که به یک مرد جوان که در حال زاغ‌زنی از منازل مسکونی این محدوده بود، مشکوک شده و رفتار او را به شکل نامحسوس تحت نظر قرار دادند.

به گفته رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل قانونی و ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد. وی با اشاره به اقدامات پیشدستانه پلیس و آمادگی ماموران کلانتری برای دستگیری این فرد، گفت: مشخصات متهم به سایر گشت‌های انتظامی اعلام طرح مهار اجرا شد که در جریان آن متهم زمین‌گیر و دستگیر شد.

سارق سابقه‌دار موتورسیکلت در نیاوران دستگیر شد قاسم پور در ادامه از دستگیری یک سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای موتورسیکلت در محله نیاوران خبر داد و گفت: ماموران کلانتری ۱۲۳ نیاوران در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در محدوده خیابان بازدار تهران در حال گشت‌زنی بودند که گزارش سرقت موتورسیکلت به آنان مخابره شد و بلافاصله وارد عمل شدند.

