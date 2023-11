فرمانده سابق ارتش سایبری ایران توسط نهادهاى اطلاعاتى داخلى كشته شده است

به گفته اين منابع نزديک به شخص مقتول، محمدحسین تاجیک متولد ۲۷ شهریور ماه ۱۳۶۰ (۱۸ سپتامبر ۱۹۸۱)، که از دانشجویان نخبه‌ی ایران در رشته‌ی فیزیک بود، در ساعت ۱۵ بعد از ظهر روز سه شنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۵ (۷ ژولای) با حضور پدرش و یکی از کارکنان حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات در منزل خود واقع در شرق تهران به قتل رسیده است".گويا به دليل نوع انجام این عملیات و امنیتی بودن آن، و تصفيه عوامل داخلى غيرمرغوب ، این قتل حکومتی تا به حال در هیچ رسانه ایرانی بازتاب نداشته است.

اين منابع خبری تاكيد كرده‌اند ، كه محمد تاجیک (پدر مقتول) با نام مستعار امنیتی (حاج ولی)، از پرسنل قدیمی وزارت اطلاعات است که در زمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و منتقدین حکومت ایران در دهه‌ی ۷۰ شمسی، نقش عمده‌ای را در این قتل‌های حکومتی داشت، اما پس از مدتی توسط وزارت اطلاعات دولت سیدمحمد خاتمی اخراج شد اما بار دیگر توسط دولت احمدی‌نژاد به کار خود بازگردانده شد.

او در زمان قتل فرزندش، در منزلش حضور داشته و مقتول طی تماس با «منبع خبری» اعلام کرده که: پدرم به همراه یکی از کارکنان «حفا واجا» در حال ورود به منزل است و پس از خروج وی تماس مجدد برقرار خواهد شد، اما «محمدحسین تاجیک» یک‌ساعت پس از ورود پدر خود و همکار سابقش به قتل رسیده است".

شیوه‌ی قتل این پرسنل فنی وزارت اطلاعات مشخص نیست، اما منابع خبری از خون‌ریزی وی به هنگام شستشو در غسال‌خانه‌ی بهشت زهرای تهران و پلاستیک‌های دور جسد وی (برای جلوگیری از خون‌ریزی بر کفن) و هم‌چنین عدم کالبد شکافی توسط پزشکی قانونی، با فشار وزارت اطلاعات خبر داده‌اند.

به ‌گفته منابع خبری، تاجيک در مرداد ماه ۱۳۹۲ با حکم معاونت عملیات وزارت اطلاعات به اتهام جاسوسی به مدت شش ماه بازداشت شده و توسط معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات (معاونت ضد) شكنجه قرار گرفته و در نهایت در بهمن ماه سال ۹۳ با کفالت پدر خود از بازداشت موقت آزاد شد.منبع خبرى به"العربيه.

