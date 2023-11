پیش از آن و به گزارش «فرانس پرس» سخنگوی ارتش اسرائیل چهارشنبه گفت:«از روز سه‌شنبه تاکنون 15 سرباز اسرائیلی طی عملیات نظامی در نوار غزه کشته شدند».گردان‌های القسام شاخه نظامی حماس چهارشنبه اعلام کرد که خسارت‌های جانی ارتش اسرائیل بسیار بیش از آمار اعلام شده است.

گردان‌های القسام همچنین اعلام کرد که طی حمله غافلگیرانه‌ای موفق شده یک یگان پیاده رزمی اسرائیل را در غرب گذرگاه «ایرز» در جنوب غربی اسرائیل، هدف قرار دهد. بنا به اعلام این گروه در «تلگرام» نیروهای آن طی اقدامی 3 سرباز اسرائیلی از «مسافت صفر» از پای درآورده‌اند.

القسام همچنین گزارش داد که یک مرکز فرماندهی اسرائیل در شمال غرب غزه را با خمپاره گلوله‌باران کرده است و پس از آن نیز اعلام کرد که تل‌آویو، پایتخت اسرائیل را در پاسخ به «کشتار» غیرنظامیان فلسطینی، موشک‌باران کرده است.

گردان‌های القسام همچنین اعلام کرد که یک حمله مهندسی در داخل سایت نظامی «ابومطیبق» انجام داده و توانست برج رصدی و ارتباطات اصلی اسرائیل را منهدم کند. شاخه نظامی حماس پیشتر گزارش داده بود که نیروهای این گروه چهار خودروی زرهی اسرائیلی را منهدم کرده و یک نیروی پیاده مستقر در ساختمانی در «بیت حانون» در نوار غزه را هدف گرفته است.حملات شدید روز گذشته اسرائیل به اردوگاه جبالیا در نوار غزه به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان فلسطینی منجر شد. وزارت کشور در غزه تعداد کشته شدگان در بمباران روز سه‌شنبه را نزدیک به 400 نفر اغلب زن و کودک اعلام کرد.

شایان ذکر است که اسرائیل در پاسخ تلافی‌جویان به حمله غافلگیرانه حماس در هفتم اکتبر که به کشته شدن 1400 اسرائیلی و به گروگان گرفته شدن 240 تن دیگر منجر شد با اعمال محاصره کامل بر غزه و قطع آب، غذا، دارو، برق، سوخت و جلوگیری از کمک‌رسانی بشردوستانه به ساکنان این باریکه آن را تحت شدیدترین حملات خود قرار داده و عملیات نظامی گسترده‌ای را در یورش زمینی به نوار غزه آغاز کرده است.

