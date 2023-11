تاکید بلینکن بر حق اسرائیل در دفاع از خود و لزوم کاهش تلفات غیرنظامیان

در این بیانیه آمده است که آنتونی بلینکن در این سفر با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و دیگر مقامات ارشد اسرائیل دیدار خواهد کرد و با آنها در خصوص اهداف نظامی اسرائیل و برنامه‌های آن برای دستیابی به چنین اهدافی رایزنی می‌کند.

وزارت بهداشت غزه در کنترل حماس نیز می‌گوید، از زمان آغاز حملات اسرائیل به این منطقه دست‌کم هشت هزار و ۷۹۶ نفر از جمله سه هزار و ۶۴۸ کودک کشته شده‌اند. جان کربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه گفت که واشینگتن معتقد است حماس پس از جنگ نقشی در مدیریت نوار غزه نخواهد داشت.در همین حال، رئیس جمهور آمریکا٬ روز چهارشنبه ۱۰ آبان٬ ضمن استقبال از بازگشایی مرز رفح برای خروج غیر نظامیان از غزه٬ بر حق اسرائیل برای دفاع از خود در چارچوب قوانین بین‌المللی تاکید کرد.

رئیس جمهور آمریکا افزود: «همه ما تصاویر ویرانگر غزه را دیده‌ایم که کودکان فلسطینی برای والدین از دست رفته فریاد می‌کشند، والدین نام فرزندان خود را روی دست‌ها و پاهایشان می‌نویسند تا در صورت وقوع بدترین اتفاق، شناسایی شوند.»

رئیس جمهور آمریکا همچنین در خصوص بازگشایی مرز رفح گفت: «من شخصاً زمان زیادی را صرف صحبت با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، و دیگران کردم تا مطمئن شویم که می‌توانیم این مسیر دسترسی را برای خروج مردم باز کنیم.»

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOA FARSI صدای آمریکا: آنتونی بلینکن بر اهمیت دفاع از اسرائیل و کمک به غیرنظامیان در غزه تاکید کردگزارش آرش سیگارچی از ادامه درگیری میان اسرائیل و حماس در میانه بازگشایی گذرگاه رفح

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: لزوم بسیج تمامی امکانات برای متعادل کردن زندگی مردم در مسکن مهرمعاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بر لزوم استفاده از تمامی امکانات شهرداری و دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد رفاه و متعادل کردن شرایط زندگی مردم در سایت مسکن مهر کمالوند تأکید کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: آمریکا روسیه را به تلاش برای «بهره‌برداری» از جنگ غزه متهم کردآنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، سه‌شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه را به تلاش برای «بهره‌برداری» از جنگ اسرائیل و حماس برای کاهش حمایت غرب از اوکر

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تاکید وزیر دفاع عربستان بر ضرورت آتش‌بس در غزهوزیر دفاع عربستان در جریان دیدار با مشاور امنیت ملی آمریکا بر لزوم برقراری آتش‌بس در نوار غزه تاکید کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: پادشاه اردن خواستار برقراری آتش‌بس انسانی در نوار غزه شدپادشاه اردن بر لزوم دستیابی به آتش‌بس انسانی فوری در نوار غزه تاکید کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اردوغان: اسرائیل با حمایت آمریکا و اروپا مرکتب جنایت علیه بشریت شدرئیس‌جمهوری ترکیه بر لزوم برقراری آتش‌بس میان حماس و رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕