پادشاهی اردن سفیر خود را از اسرائیل فراخواند

وزارت خارجه اردن چهارشنبه دهم آبان شرط بازگشت سفیر اسرائیل به امان را لزوم توقف جنگ در نوار غزه اعلام کرد.

وزارت خارجه اردن شرط بازگشت متقابل سفرای دو کشور را لزوم توقف جنگ اسرائیل علیه نوار غزه و متوقف کردن فاجعه انسانی در این باریکه و همچنین همه تدابیری اعلام کرد که فلسطینی‌ها را از حق دسترسی به غذا، آب، دارو و حق زندگی در امنیت و ثبات در چارچوب جغرافیای ملی آنها محروم می‌کند.

پادشاهی اردن تاکید کرد که به تلاش‌های خود برای توقف جنگ علیه غزه و کمک‌‌رسانی بشردوستانه و حفاظت از غیرنظامیان و محافظت از منطقه در برابر پیامدهای جنگ و تاثیرات فاجعه‌بار آن بر آینده منطقه ادامه می‌دهد.

پادشاهی اردن همچنین بر ضرورت برقراری صلح عادلانه بر اساس راه‌حل دو کشوری و تشکیل دولت ملی فلسطینی مستقل و دارای حاکمیت به پایتختی قدس در قلمرو مرزهای 4 ژوئن 1976 که تنها راه تضمین امنیت کل ملت‌ها و کشورهای منطقه است، تاکید کرد.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران پیشتر گفته بود که اگر اسرائیل به غزه حمله زمینی کند سپاه موشک مستقیم به سوی حیفا شلیک خواهد کرد

