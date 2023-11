به نوشته این رسانه عبری زبان، بر اساس پایش انجام گرفته توسط ساختار مرکز آمار که در هفته سوم از جنگ صورت گرفت این رقم به دست آمده است و این به آن معنی است که با طولانی تر شدن جنگ، این زیان‌های بیشتر هم می‌شود.

براساس این پایش، در حال حاضر 65 درصد از شرکت‌ها اعلام کرده‌اندکه به شدت در زمینه درآمد زیان دیده‌اند. همچنین 74 درصد از شرکت‌های صنایع ساختمانی و ساخت و ساز اعلام کردند که زیان‌های شدیدی دیده‌اند و 11 درصد از شرکت‌ها هم تاکید کرده‌اند بیش از یک پنجم کارمندان شان به خدمت احتیاط برده شده‌اند.نشست خبری فیدان و امیرعبداللهیان: رئیسی به‌زودی به ترکیه می‌رود/ طرح ایران برای بحران غزه

