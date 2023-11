جان کربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید خاطرنشان کرد که «در صورت تمایل فلسطینی‌ها به خروج از نوار غزه، باید این امکان برای آنها فراهم شود و ما از بازگشت آنها در هر زمانی که قصد بازگشت داشته باشند، حمایت می‌کنیم».سخنگوی کاخ سفید، درباره توافق خروج 110 دارنده گذرنامه خارجی از جنوب غزه از طریق گذرگاه مرزی رفح با مصر گفت: «انتظار می‌رود چهارشنبه گروهی از آمریکایی‌ها از غزه آزاد شوند.»

تصاویر منتشر شده توسط فعالان رسانه‌ای فلسطین نشان می‌دهد که حمله جنگنده‌های اسرائیل در روز سه‌شنبه 9 آبان به اردوگاه «جبالیا» در شمال نوار غزه منجر به وقوع ویرانی گسترده در این منطقه شده است. کربی در مورد آینده نوار غزه پس از جنگ تصریح کرد که ایالات متحده معتقد است حماس نمی‌تواند در آینده نوار غزه را مدیریت کند، او افزود:«نمی‌توانیم به شرایط قبل از هفتم اکتبر برگردیم، و هم‌اکنون در حال بحث در مورد وضعیت و مدیریت بلندمدت غزه هستیم».

سخنگوی کاخ سفید افزود، با بیان این‌که آتش‌بس عمومی و گسترده در شرایط کنونی در غزه راه‌حل درستی نیست، خاطرنشان کرد که «کشورش به هیچ وجه نمی‌خواهد غیرنظامیان جان خود را از دست بدهند و سخت تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل کند که اسرائیل عملیات‌های خود را با خسارت‌های غیرنظامی در پایین‌ترین سطح انجام می‌دهد.»

شایان ذکر است که اسرائیل در پاسخ تلافی‌جویان به حمله غافلگیرانه حماس در هفتم اکتبر که به کشته شدن 1400 اسرائیلی و به گروگان گرفته شدن دست‌کم 240 تن دیگر منجر شد با اعمال محاصره کامل بر غزه و قطع آب، غذا، دارو، برق، سوخت و جلوگیری از کمک‌رسانی بشردوستانه به ساکنان این باریکه، آن را تحت شدیدترین حملات خود قرار داده و عملیات نظامی گسترده‌ای را در یورش زمینی به نوار غزه آغاز کرده است.

