اردن سفیر خود در اراضی اشغالی را فراخواند

وزارت خارجه اردن امروز همچنین بمباران اردوگاه جبالیا را شدیدا محکوم و اعلام کرد: «اسرائیل» را در برابر این جنایت مسئول می‌دانیم و خواستار تحرک جامعه بین‌الملل برای توقف حملات این رژیم هستیم. مردم اردن این هفته نیز در حمایت از غزه و محکومیت جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی به خیابان آمده و با سردادن شعارهایی خواستار لغو تمامی توافقنامه‌ها و معاهدات با این رژیم جنایتکار شدند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: فیلم/ شلیک موشک های بالستیک و پهپادهای انتحاری از یمن به اراضی اشغالینیروهای مسلح یمن تصاویری از حملات پهپادی و موشکی خود به اراضی اشغالی را منتشر کرد..

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: انصارالله یمن: با موشک‌های بالستیک و پهپاد، اسرائیل را هدف قرار دادیم / تا دشمن تجاوزهای خود را متوقف نکند به حملات خود ادامه می‌دهیمسخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که انصارالله یمن در سومین عملیات خود اهداف مختلفی را در اراضی اشغالی هدف قرار داده است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: بولیوی، شیلی و کلمبیا سفرای خود را از اراضی اشغالی فراخواندنددولت‌های بولیوی، شیلی و کلمبیا در پی حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه، سفرای خود در اراضی اشغالی را فراخواندند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: تصاویری از موشک باران شبانه تل آویو توسط نیروهای مقاومتبا آغاز موج جدید حملات موشکی مقاومت به اراضی اشغالی، آژیر خطر در تل‌آویو به صدادرآمد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: پنتاگون ۳۰۰ نظامی آمریکایی دیگر را به غرب آسیا اعزام می‌کنددر بحبوحه تشدید تنش‌ها میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها در اراضی اشغالی، پنتاگون اعلام کرده که قصد دارد ۳۰۰ نظامی آمریکایی دیگر را به غرب آسیا اعزام کند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: نخستین تصاویر از حمله پهپادی و موشکی مقاومت یمن به اراضی اشغالیمقاومت یمن، امروز نخستین تصاویر از حمله پهپادی و موشکی روز گذشته خود به اراضی اشغالی فلسطین را منتشر کرد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕