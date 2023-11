پیروزی جنوا در جام حذفی ایتالیا

لچه و پارما دیگر رقابت جام حذفی ایتالیا بود که پارما با پیروزی ۴ بر ۲ مقابل لچه توانست جواز صعود به دور بعدی این مسابقات را کسب کند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: صعود دورتموند و لورکوزن به دور بعد جام حذفی آلمانبایر لورکوزن و بوروسیا دورتموند با پیروزی برابر حریفان خود به دور بعد جام حذفی آلمان راه پیدا کردند.

منبع: isna_farsi

ISNA_FARSI: اخراج یایسله و فروش فرمینو از الاهلیهواداران الاهلی بعد از شکست ناامید کننده تیم برابر ابها و کنار رفتن از جام حذفی خواستار اخراج سریع سرمربی آلمانی و فروش فرمینو مهاجم سرشناس تیم شدند.

منبع: isna_farsi

منبع: isna_farsi

ISNA_FARSI: پیروزی مقصودلو مقابل حریف هندی در مسابقات گرند سوئیسملی‌پوش شطرنج ایران در دور هفتم مسابقات گرند سوئیس به پیروزی رسید.

منبع: isna_farsi

ILNANEWS: پیروزی النصر در حضور رونالدوبه گزارش ایلنا ، دو تیم النصر و الاتفاق در یک هشتم نهایی جام حذفی عربستان به مصاف هم رفتند. در این بازی جنجالی که تالیسکا از النصر با کارت قرمز داور اخراج شد النصر در نهایت با یک گل به پیروزی دست پیدا کرد و راهی دور بعد شد. تک گل النصر را در این بازی سادیو مانه در دقیقه ۱۰۷ به ثمر رساند.

منبع: ilnanews

ILNANEWS: پیروزی الاتحاد با گلزنی بنزمابه گزارش ایلنا ، الاتحاد با پیروزی برابر الفیحاء موقتا از بحران خارج شد. شاگردان نونو سانتو در یک هشتم نهایی جام حذفی عربستان به مصاف الفیحاء رفت و توانست با سه گل به پیروزی دست پیدا کند. در این بازی عبدالرزاق حمدالله دبل کرد و کریم بنزما هم یک گل به ثمر رساند تا شاگردان سانتو بعد از چهار بازی پیروز شوند و از بحران خارج شوند.

منبع: ilnanews