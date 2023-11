پاکستان قبل از موعد مقرر مهاجران افغان را از کشور بیرون راند

با وجود درخواست‌های سازمان ملل، گروه‌های حقوق بشر و سفارتخانه‌های غربی برای بررسی مجدد، پاکستان در ماه گذشته ضرب‌الاجل اول نوامبر را برای آغاز اخراج همه مهاجران غیرقانونی، از جمله صدها هزار افغان، تعیین کرد.

چند ساعت پس از بیانیه وزارت کشور، مقامات شروع به جمع‌آوری اتباع خارجی غیرقانونی و انتقال آنها به مراکز ترانزیتی کردند. دولت پاکستان تخمین می‌زند که حدود نیمی از ۴ میلیون افغانی که در این کشور زندگی می کنند، فاقد اسناد هستند.

پاکستان گفته است که اتباع افغان در پشت حملات شبه نظامیان، قاچاق و سایر جنایات در این کشور جنوب آسیا بوده اند اما طالبان این اتهامات را رد کرده است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AA_PERSIAN: کابل از پاکستان و ایران خواست مهاجران افغان را به زور اخراج نکننداداره طالبان در افغانستان از مقامات پاکستان و ایران خواست که از اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای‌شان خودداری کنند. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: «پسری که از پنجره بیرون را نگاه می‌کرد» برای بچه‌هاکتاب «پسری که از پنجره بیرون را نگاه می‌کرد» به نویسندگی جمال‌الدین اکرمی منتشر شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: مهاجران افغان برای خروج از پاکستان به سمت مرز هجوم آورده‌اندتعداد زیادی از مهاجران افغان ساعت‌ها قبل از پایان مهلت دولت پاکستان برای اخراج، به سمت گذرگاه‌ها هجوم برده‌اند تا به خانه بازگردند. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

BBCPERSIAN: پاکستان اخراج اتباع خارجی و بازداشت پناهجویان افغان را آغاز کردپاکستان می گوید در حالی که این کشور اخراج اتباع خارجی و بازداشت افغان را آغاز کرده است. ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار پناهجو (عمدتا افغان) گمان می‌رود با اخراج از پاکستان مواجه باشند. حکومت طالبان در مورد اخراج اجباری مهاجران از پاکستان بیانیه‌ای صادر کرده و از کشورها خواسته است که «افغان‌ها را به زور و بدون آمادگی جبرا به اخراج مجبور نسازند».

منبع: bbcpersian | ادامه مطلب ⮕

BBCPERSIAN: بحران مهاجران افغان در پاکستان؛ هجوم «بیش از ده هزار» نفر به مناطق مرزی یک روز قبل از پایان مهلت پاکستانبا نزدیک شدن ضرب‌الاجل پاکستان برای اخراج صدها هزار مهاجر و پناهجوی افغان از این کشور تنها امروز بیش از ۱۰ هزار افغان مقیم این کشور با کوچ و بار خود به سمت مرزها شتافته‌اند. وزیر داخله/کشور دولت موقت پاکستان امروز (سه‌شنبه) گفت که عملیات بازداشت هزاران نفر از اتباع افغانستان را از دوم نوامبر آغاز خواهند کرد.

منبع: bbcpersian | ادامه مطلب ⮕

EURONEWS_PE: رونمایی از ده‌ها خودروی جدید اسپرت و الکتریکی در جشنوارهٔ خودروی قطرنمایشگاه بین‌المللی خودروی ژنو از سال ۱۹۰۵ تاکنون تازه‌ترین‌های خودرو را به نمایش گذاشته است امسال برای نخستین بار در جایی بیرون از سوییس یعنی در قطر برگزار شد.

منبع: euronews_pe | ادامه مطلب ⮕