یمن: طی ساعات گذشته تعداد زیادی پهپاد به سمت اهدافی در عمق اسرائیل پرتاب کردیم

هفته پیش، «عبدالعزیز بن حبتور» نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور نجات ملی یمن در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی درباره رهگیری چند موشک شلیک شده از یمن به سمت فلسطین اشغالی توسط پدافند آمریکا گفته بود که «آمریکایی‌ها بخشی از موشک‌ها و پهپادهایی پرتاپ شده به سمت اراضی اشغالی را رهگیری و منهدم کردند، اما بخشی دیگر به اهداف خود رسیدند».

بن حبتور تأکید کرد که صنعاء با تمام توان و امکاناتش در پاسخ به تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه نقش داشته و خواهد داشت. پاتریک رایدر، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که یک ناو این کشور تعدادی پهپاد و سه موشک شلیک‌شده توسط یمنی‌ها به سمت شمال را رهگیری و منهدم کرد.

