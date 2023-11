پایان تلخ برای دختران امیدوار ایران

زنان فوتبال ایران با توجه به دو برد پیاپی تیم ملی زنان استرالیا، شانسی برای صعود مستقیم به دور سوم انتخابی المپیک 2024 پاریس نداشتند و در مسابقه دیروز به دنبال آن بودند تا با خلق شگفتی برابر زنان فیلیپین، بتوانند سه امتیاز را به‌دست آورند تا در صورت رقم‌خوردن معادلاتی پیچیده در سایر گروه‌ها، در قامت بهترین تیم دوم به دور نهایی مسابقات انتخابی المپیک راه یابند.

