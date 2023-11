افزایشی شدن فرایند عرضه و خرید برنج در بازار بورس

وی افزود: در مدلی که برنج در شروع معاملاتی آن پس از پایان برداشت آن در سال جاری شروع شده در قالب اوراق گواهی سپرده کالایی است. مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران با اشاره به اینکه فروشنده‌های برنج به هر اندازه و دفعات می‌تواند اقدام به عرضه برنج داشته باشد، تصریح کرد: خریداران و مصرف کننده‌ها نیز بدون واسطه می‌توانند به صورت برخط وهمزمان یا از طریق کارگزار خودشان به بازار بورس دسترسی داشته باشند.

فلاح ابراز امیداوری کرد: باید با همراهی رسانه‌ها نسبت به فرهنگ سازی صحیح از عرضه برنج در بورس کالا هم انگیزه و امید را در کشاورز ایجاد کرد و هم با حذف واسطه‌ها، مصرف کننده و خریدارهای عمده نیز در قالب شفافیت قیمت، اقدام به خرید کنند.فرماندار ویژه شهرستان آمل هم با بیان اینکه متاسفانه هر سال کشاورزان در امر تولید برنج با افزایش هزینه‌های تمام شده در تولید برنج و بالا بودن قیمت نهاده‌ها مواجه و گلایه دارند، گفت: بورس کالا، یک ظرفیت بسیار مهم است که با کارهای دقیقی کارشناسی شد.

ذات الله زارعی افزود: در این مسیر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی مثل مرکز بین‌المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران می‌تواند به نظم بخشی به بازار برنج استان کمک کند. وی اضافه کرد: بخش تولید و عرضه برنج در مازندران، یک فرایند بسیار مهم و تاثیرگذار با اقتصاد مردم استان است که به خوبی و با برنامه‌ریزی درست باید مدیریت شود تا هم کشاورز در تولید وعرضه بی‌واسطه محصول خود و آینده بهتر کشاورز امیدوارتر شود.

