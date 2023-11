شروع چهارمین سال معاملات برنج طارم در بورس کالای ایران

سیداسماعیل یزدان‌پناه، امروز درحاشیه افتتاحیه و آغاز چهارمین سال معاملات برنج طارم در بورس کالای ایران در گفت‌وگو با ایسنا ابراز امیداوری کرد، این اقدام به عنوان یکی از ابزارهای جدید و مهم درحوزه بازرگانی برنج بتواند رونق به بازار برنج بدهد.

مدیرعامل مرکز بین‌المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران با تاکید براینکه کشاورز تولید کننده برنج می‌تواند محصول تولیدی خود را در کل کشور و با شفافیت قیمت برای مصرف کننده عرضه و به فروش برساند، تصریح کرد: درعرضه برنج در بورس کالا، دیگر سر کشاورزان برنجکار کلاه نمی‌رود و در واقع دست دلالان و واسطه‌ها در قیمت گذاری برنج کاملا کوتاه شده است.

وی با اظهار اینکه مرکز بین‌المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران کیفیت برنج مازندران را هنگام عرضه در بورس تضمین می‌کند و ضمانت کننده تحویل محصول به خریدار با کیفیت خریداری شده است، افزود: البته علاوه بر کشاورزان برنجکار، هر شهروند ایرانی می‌تواند به خرید و فروش برنج به عنوان یک کالای بورسی ورود کند و سود مورد نظر خود را ببرد.

یزدان پناه افزود: وقتی کشاورزی که قصد عرضه محصولش در بازار بورس را دارد و برنجش را به مرکز تجارت تحویل می‌دهد، این مرکز گواهی سپرده کالایی برایش صادر می‌کند که نوعی اوراق بهادار معتبر محسوب می‌شود و کشاورز هم می‌تواند با ارائه این گواهی به مرکز، محصولش را دوباره تحویل بگیرد و هم می‌تواند از گواهی سپرده کالایی برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کند و یا آن را به دیگران واگذار نماید.

به گزارش ایسنا، نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی برنج سفید طارم مازندران است و کشاورزان مازندرانی می‌توانند با عرضه برنج تولیدی خود بر اساس استانداردهای تعریف شده، گواهی سپرده دریافت کرده و محصول تولیدی خود را از طریق بورس به بازار عرضه کنند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: راه‌اندازی دفتر برنج ایران در روسیه، گام رو به جلو برای افزایش صادرات برنج مازندرانراه اندازی دفتر برنج ایران در روسیه، گام روبه جلو برای افزایش صادرات برنج مازندران به بازار چند ده میلیونی اروپا است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اصلاح دستورالعمل نحوه معاملات اوراق بهادار در فرابورسبرخی مواد مربوط به «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران» اصلاح شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۱۵ مدال پاراآسیایی سهم اصفهان شدکاروان ایران در چهارمین دوره رقابت‌های پاراآسیایی ۱۲۸ مدال کسب کرد و در جایگاه دوم اسیا ایستاد تا همچنان نمایندگان اصفهان با ۱۵ مدال در عرصه ملی بدرخشند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: معاملات بورس استانبول با سیر صعودی آغاز شدشاخص «بیست-100» بورس استانبول معاملات امروز را با روند صعودی در سطح 7,759.49 واحد آغاز کرد. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: معاملات بورس استانبول با سیر صعودی آغاز شدشاخص «بیست-100» بورس استانبول معاملات امروز را با روند صعودی در سطح 7,759.49 واحد آغاز کرد. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: توزیع بیش از ۱۳ هزار تن کالای اساسی در خراسان رضویمدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی از توزیع ۶۲۶۶ تن برنج و ۶۷۷۷ تن شکر از ابتدای سال تا کنون در سطح استان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕