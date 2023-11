در پایان هفته سوم تیم‌های سایپا تهران و شهرداری ارومیه همچنان بدون برد باقی ماندند و نماینده سیرجان نیز تنها تیم سه برد مسابقات است. از سوی دیگر فولاد تنها برنده میهمان این هفته بود و در سایر دیدارها تیم‌های میزبان به پیروزی رسیدند.

خمس: در زمین‌هایی بازی کردیم که گوسفندان نیز جرأت نمی‌کنند وارد آن شوند/ وقتی می‌بردیم کسی نمی‌گفت ترکیب اشتباه است ۱۱ طلا، ۵ نقره و ۲ برنز، دستاورد موی تای کاران ایرانی از مسابقات بین المللی ارمنستان/تصاحب کمربند حرفه ای توسط زهرا اکبریافشاریان: نکونام و سایر مربیان اجازه دهند کارمان را انجام دهیم/ انتخاب بهاروند قانونی بود

ISNA_FARSI: چادرملو اولین شکست خانگی را تجربه کردفولاد سیرجان، تجربه اولین شکست خانگی را به چادرملو تحمیل کرد.

ISNA_FARSI: یادواره شهید دانش‌آموز علی‌اصغر لری گوئینی در سیرجان برگزار شدصبح امروز ۹ آبان ماه یادواره شهید دانش آموز علی اصغر لری گوئینی از شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ و آیین بزرگداشت هفته بسیج دانش آموزی در سیرجان برگزار شد.

ISNA_FARSI: نتایج هفته سوم لیگ والیبال/ شکست تندروان در روز پیروزی عطاییدر یکی از مهم‌ترین دیدارهای هفته سوم لیگ برتر والیبال تیم شهداب یزد که مدافع عنوان قهرمانی است، شکست خورد.

ISNA_FARSI: 'سمنان' هشتمین پایتخت کتاب ایرانآیین انتخاب و معرفی هشتمین پایتخت کتاب ایران روز سه شنبه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و شهر سمنان به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شد.

ILNANEWS: انشعاب آب و برق خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر مشمول تخفیف می‌شودبه گزارش ایلنا از وزارت نیرو، بر اساس ماده ۵ این قانون در بخش آب و برق، خانواده‌های دارای سه فرزند زیر بیست سال مشمول تخفیف پنجاه درصدی و خانواده‌های دارای حداقل چهار فرزند زیر بیست سال مشمول تخفیف هفتاد درصدی، برای یک بار در کلیه هزینه‌های انشعابات تا متراژ ۱۳۰ متر‌مربع زیر‌بنای مفید در شهر تهران، ۲۰۰ متر مربع زیر‌بنای مفید در شهر‌های بالای ۵۰۰...

ISNA_FARSI: خودکفایی کهگیلویه و بویراحمد در ۳ محصول مهم دامیمعاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از خودکفایی این استان در سه محصول حوزه دام و طیور خبر داد.

