وی ادامه داد: همه آحاد مردم، اقشار و گروه‌ها، ادارات و ارگان‌ها، اصناف و بازاریان وظیفه دارند در کنار دانشجویان و دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت و انزجار خود را از جنایت‌های استکبار جهانی و رژیم جعلی صهیونیستی اعلام کنند.

فارسی خاطرنشان کرد: بیش از ۴۰۰ عنوان برنامه ویژه ۱۳ آبان در سطح شهرستان در دست اجرا است و در ۱۷ نقطه راهپیمایی ۱۳ آبان به صورت خودجوش و مردمی برگزار می‌شود. معاون فرماندار ملایر تصریح کرد: مردم شهید پرور ملایر بار دیگر با حضور پرشور و حماسی خود در راهپیمایی ۱۳ آبان توطئه‌های دشمنان را خنثی و نقش برآب کرده و بار دیگر اثبات می کنند پشتیبان نظام، انقلاب و ولایت هستند.

ISNA_FARSI: راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در سراسر گیلان برگزار می شودراهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان(روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) روز شنبه، ۱۳ آبان در سراسر استان و در شهر رشت ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

ISNA_FARSI: دعوت مسئولین سیستان و بلوچستان از مردم برای مشارکت در راهپیمایی ۱۳ آباننماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، استاندار و فرمانده ‌قرارگاه قدس سپاه از مردم استان برای مشارکت در راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دعوت کردند.

ISNA_FARSI: مردمی سازی روز مازندران/اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی از ۱۴ تا ۱۹ آبان ماهمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه مردم دغدغه زیادی در حوزه هویت دینی و ملی مازندران دارند، گفت: مردمی سازی برنامه‌های روز مازندران(۱۴ آبان) تقویت می‌شود.

ISNA_FARSI: مدال‌آوران پاراآسیایی هانگژو مورد استقبال استاندار و مردم کرمان قرار گرفتندمراسم استقبال از مدال‌آوران کرمانی مسابقات پاراآسیایی هانگژو امشب 9 آبان ماه با حضور استاندار، مسئولان استانی و حضور پرشور مردم در فرودگاه کرمان برگزار شد.

ISNA_FARSI: دعوت از کرمانشاهیان برای حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبانرئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اعلام مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر کرمانشاه، از عموم مردم برای حضور پرشور در این راهپیمایی دعوت کرد.

ETEMADONLINE: در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره ملی سواد مالی و اقتصادی چه گذشت؟مراسم رونمایی از پوستر جشنواره ملی سواد مالی و اقتصادی روز دوشنبه ۸ آبان ماه در محل اتاق تهران برگزار شد.

