وی افزود: رایزنی‌ها با وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر تولید ادامه دارد و با فراهم شدن همه شرایط لازم، این امکان عملیاتی خواهد شد. مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران با اشاره به اینکه پیشتر زعفران و پسته به عنوان دو محصول کشاورزی در قالب گواهی سپرده در بورس کالا کشور در حال معامله و داد و ستد است، تصریح کرد: از سه سال قبل نیز برنج طارم مازندران وارد بورس شده است.

فلاح، در ارزیابی از وضعیت عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا ایران اضافه کرد: در حوزه برنج از سه سال گذشته تاکنون روبه رشد و امیدوار کننده بوده و هم کشاورز و فروشنده‌ها که اقدام به فروش داشتند و هم تعداد خریدار این محصول اضافه شده و در چهارمین سال عرضه برنج طارم مازندران انتظار افزایش چند برابری آن دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرنگار ایسنا، چهارمین سال عرضه برنج طارم مازندران در بورس کالای ایران روز چهارشنبه با حضور مدیران ارشد سازمان بورس کالا در محل سالن معاملاتی مرکز بین‌المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در شهرستان آمل به صورت رسمی شروع شد.

در نخستین روز از معاملات برنج برداشت شده سال جاری در بورس کالای ایران، همزمان داد و ستد این کالای استراتژیک نیز روی تالار شیشه‌ای قرار گرفت.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: اراضی کشاورزی بدون سند آذربایجان شرقی تا پایان سال ۱۴۰۳ سنددار می‌شودرئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، گفت: طبق قولی که به وزیر جهاد کشاورزی داده‌ایم، تمام اراضی کشاورزی بدون سند استان، تا پایان سال ۱۴۰۳ سنددار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: خودکفایی کهگیلویه و بویراحمد در ۳ محصول مهم دامیمعاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از خودکفایی این استان در سه محصول حوزه دام و طیور خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فهرست جدید کالاهای صهیونیستی اعلام و واردات آنها ممنوع می‌شودمعاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: فهرست کالاهای مرتبط با شرکت‌های صهیونیستی به‌زودی نهایی و تا هفته آینده به وزارت صمت ارسال می‌شود.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت آزمون دبیری؛ به زودی/ به اعتراضات رسیدگی می‌شودمعاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دبیری و هنرآموزی، اعلام کرد که دفترچه تکمیل ظرفیت این آزمون به‌زودی منتشر می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: صادرات ۳۰ میلیون دلاری پسته خوشاب به کشورهای اروپایی و آسیاییمدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوشاب گفت: سالانه بیش از ۳۰۰۰ تن پسته از شهرستان خوشاب به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رتبه نخست مازندران در تولید گوشت سفید کشورمعاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: سالانه ۳۰۶ هزار تن گوشت سفید در مازندران تولید می‌شود و رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕