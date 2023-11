پزشکان آینده چه کار خواهند کرد؟ در مورد پیشرفت آینده پزشکى هیچ حدسى نمى‌توانیم بزنیم، جز اینکه پر از شگفتى خواهد بود. اما با نگاهى به گذشته پزشکى مى‌توانیم حدس بزنیم که دانش پزشکى آنها بسیار بیشتر، دقیق‌تر و بهتر از ما خواهد بود. تهدید مدیران کل وزارت اطلاعات به استعفای دسته جمعی/پخش شبنامه از سوی بازجو‌های معزول اطلاعاتبازنگری در مورد سیاست‌های فیلترینگ شروع شده‌است / ویدئومارپیچ دشوار آتش‌بس

ILNANEWS: روش درست و اصولی پخت سیرآیا می‌دانید که برای استفاده حداکثری از سیر باید روشی خاص به کار بگیرید؟ برخی آشپزها و متخصصان تغذیه بر این باورند که هرگز نباید از حبه‌های سیر به طور مستقیم برای پخت و پز استفاده کرد. به این معنی که نباید حبه سیر درسته را پخت یا سرخ کرد. در عوض، سیر را باید ۱۰ دقیقه قبل از پختن برش داد و ریز خرد کرد.

ETEMADONLINE: این سه جریان اصولگرا در معرض خالص‌سازی هستند!عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «در مواجهه با خالص‌سازی‌» در روزنامه اعتماد نوشت: در یادداشت پیش (دیروز) گریزناپذیر بودن تداوم سیاست خالص‌سازی را از سوی جریان غالب شرح دادم.

ISNA_FARSI: واکنش‌های مجازی به «بسیج لندن؛ بسیج پاریس»در پی بیانات امروز (چهارشنبه) مقام معظم رهبری در جمع دانش آموزان و دانشجویان بخشی از اظهارات ایشان در شبکه‌های اجتماعی ترند شده و واکنش‌های جالبی در پی داشت.

IRANINTL: قطع ارتباط مجازی یهودیان ایران با خانواده‌هایشان در اسرائیل به دلیل فشارهای جمهوری اسلامیاطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی‌ است در پی تهدید حکومت در ایران، یهودیان ایرانی ارتباط خود با بستگان و آشنایان در اسرائیل را در فضای مجازی قطع کرده‌اند.

VOA FARSI صدای آمریکا: سوران خاطری از نگرانی‌ها از نقش جمهوری اسلامی در گسترش جنگ غزه در خاورمیانه گزارش می‌دهدسوران خاطری از نگرانی‌ها از نقش جمهوری اسلامی در گسترش جنگ غزه در خاورمیانه گزارش می‌دهد

ISNA_FARSI: مس رفسنجان از صد شهداب صدر نشین گذشتتیم شهداب یزد در ایستگاه سوم لیگ برتر در رفسنجان متوقف شد.

