نمایندگان ۲۸ کشور جهان برای مهار «خطرات هوش مصنوعی» توافق کردند

ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، این بیانیه را «دستاوردی برجسته» خواند و گفت که این توافق باعث می‌شود بزرگترین قدرت‌های هوش مصنوعی جهان در مورد فوریت درک خطرات هوش مصنوعی به توافق برسند. کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، بر اهمیت حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری شرکت های فناوری تاکید کرد و از بریتانیا و سایر کشورها خواست تا به پیشروی‌های خود سرعت بخشند.

او گفت که اقدام برای رسیدگی به خطرات هوش مصنوعی باید از همین حالا آغاز شود و افزود که ایالات متحده معتقد است که وظیفه اخلاقی و اجتماعی همه رهبران این است که عموم مردم را در برابر آسیب های احتمالی رشد و پیشرفت هوش مصنوعی محافظت کند.

هریس قرار است روز پنجشنبه در کنار مقامات دولتی کشورهایی نظیر کانادا، فرانسه، آلمان، هند، ژاپن، عربستان سعودی و چین در این اجلاس شرکت کند.دولت بریتانیا اعلام کرد که کره جنوبی با برگزاری یک اجلاس کوتاه هوش مصنوعی مجازی در شش ماه آینده موافقت کرده است. همچنین پس از آن یک نشست حضوری در فرانسه طی یک سال آینده برگزار خواهد شد.

ریشی سوناک ضمن تایید این که هوش مصنوعی فرصت‌های جدیدی را به ارمغان می آورد، تاکید کرد که این فناوری می‌تواند برای ایجاد سلاح‌های بیولوژیک مورد استفاده قرار گیرد یا توسط تروریست ها برای ایجاد ترس و خرابکاری مورد سوء استفاده قرار گیرد.

او همچنین هفته گذشته تاکید کرد که تنها دولت‌ها، و نه شرکت‌ها، می توانند مردم را از خطرات هوش مصنوعی در امان نگه دارند. کامالا هریس بر «آسیب های اجتماعی که در حال حاضر اتفاق می‌افتند نظیر سوگیری، تبعیض و گسترش اطلاعات نادرست» تاکید کرد.

او به فرمان اجرایی بایدن درباره تعیین پادمان‌های هوش مصنوعی اشاره و سایر کشورها را تشویق کرد تا به یک تعهد مورد حمایت ایالات متحده برای پایبندی «اخلاقی و مسئولانه» در مورد استفاده از هوش مصنوعی در زمینه اهداف نظامی بپیوندند.چگونه می‌توان از هوش مصنوعی برای انتشار اخبار جعلی درباره یک درگیری نظامی سوءاستفاده کرد؟

