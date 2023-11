این اظهارات پوتین در حالی بیان می‌شود که خود او با اتهام جنایات جنگی و نسل‌کشی علیه مردم اوکراین مواجه است و دیوان بین‌المللی دادگستری ماهها قبل، حکم بازداشت او را صادر کرده است. تماس تلفنی پوتین با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اما ۹ روز بعد، در ۲۴ مهر انجام شد. رهبر روسیه به خانواده‌های قربانیان این تهاجم تسلیت گفت و به نتانیاهو گفت که همه خصومت‌ها باید فوراً متوقف شود.

بر اساس داده‌های ارائه شده توسط وزارت بهداشت غزه که در کنترل حماس است، تاکنون حدود ۷ هزار غیرنظامی در غزه جان باخته‌اند، آماری که اسرائیل می‌گوید اغراق شده و آنرا قبول ندارد. شهریور ۱۳۷۸ ولادیمیر پوتین، با لغو توافقنامه صلح، وارد چچن شد و جنگ دومی با این کشور را تحت عنوان «عملیات ضد تروریسم» آغاز کرد.

بر اساس گزارش کمیسیون مستقل تحقیقات بین‌المللی درباره سوریه در سال ۱۳۹۶، جنایات جنگی «از سوی همه طرف‌ها» در نبرد حلب انجام شده است. شبکه حقوق بشر سوریه (یک نهاد نظارتی مستقل که داده‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان را جمع‌آوری می‌کند)، در گزارش خرداد ۱۴۰۱ خود اعلام کرد که روسیه و رژیم اسد مسئول کشتار شمار زیادی از ۲۲۹۰۰۰ کشته غیرنظامی در سوریه هستند.

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، در ۱۱ روز نخست جنگ، تنها در شهر خارکیف اوکراین، بیش از ۴۵۰ غیرنظامی بر اثر حملات هوایی روسیه و گلوله‌باران مناطق پرجمعیت کشته یا زخمی شدند. یوری بلوسوف، رئیس بخش جنایات جنگی در دفتر دادستانی کل اوکراین، در فوریه ۲۰۲۳ گفت، شمار غیرنظامیان کشته شده از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین به بیش از ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد که «اجساد آنها پس از آزادسازی سرزمین‌های اشغالی باید پیدا و شناسایی شود.»

