چین، اروپا و آمریکا برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی توافق کردند

استفاده از ابزارهای پردازش زبان طبیعی برای ایجاد گفتگوی انسان‌مانند، این نگرانی را ایجاد کرده است که برخی ماشین‌ها بتوانند به مرور زمان به هوش بیشتری نسبت به انسان دست یابند و این می‌تواند به پیامدهای نامحدود و ناخواسته منجر شود. دولت‌ها و مقامات در حال حاضر در تلاشند تا راهی به جلو در کنار شرکت‌های هوش مصنوعی ترسیم کنند تا این خطرات را به حداقل برسانند. در همین حال شرکت‌های فناوری نگرانند که با تنظیم این مقررات تحت فشار قرار گیرند.

