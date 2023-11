هدف جمهوری اسلامی از ادامه اعمال فشار بر جامعه در مورد حجاب در گفتگو با لیلی پورزند

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOA FARSI صدای آمریکا: واکنش وزیر آموزش و پرورش به انتقادها: کلاس بدون معلم نداریمتلاش جمهوری اسلامی برای بیشتر مذهبی کردن مدارس در گفتگو با سایه رحیمی

VOA FARSI صدای آمریکا: سوران خاطری از نگرانی‌ها از نقش جمهوری اسلامی در گسترش جنگ غزه در خاورمیانه گزارش می‌دهدسوران خاطری از نگرانی‌ها از نقش جمهوری اسلامی در گسترش جنگ غزه در خاورمیانه گزارش می‌دهد

VOA FARSI صدای آمریکا: کاخ سفید: اسرائیل تلاش می‌کند تلفات غیرنظامیان را کاهش دهدهشدار بانک جهانی در مورد اقتصاد جهانی همزمان با ادامه جنگ اسرائیل و حماس

ISNA_FARSI: رایزنی سفیر ایران در روسیه با «الکساندر دوگین»«کاظم جلالی»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، روز چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲ با «الکساندر دوگین»، فیلسوف و اندیشمند روسی، در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران دیدار و رایزنی کرد.

ALARABIYA_FA: حسین شریعتمداری: جمهوری اسلامی از طریق «نیروهای مقاومت» در غزه حضور داردحسین شریعتمداری، مدیر مسئول ‌و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه «کیهان» در اظهاراتی عنوان کرد که جمهوری اسلامی از طریق گروه‌های موسوم به «نیروهای مقاو

ISNA_FARSI: رایزنی امیرعبداللهیان و فیدان در آنکاراوزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در آنکارا با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

