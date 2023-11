لینکدین اعلام کرد حدود ۸۰ درصد از اعضای جدید این پلتفرم، از خارج از آمریکا به این شبکه اجتماعی دسترسی دارند. این شبکه اجتماعی علاوه بر عضویت رایگان، اشتراک پولی با هزینه ماهانه ۳۰ دلار دارد. اعضای اشتراک ۴۰ دلاری لینکدین، ویژگی‌های هوش مصنوعی هم دریافت خواهند کرد که می‌تواند به کاربر بگوید چه کسی در میان ده‌ها پست شغلی، جست‌وجو می‌کند و آیا جویندگان کار بر اساس اطلاعات پروفایلشان، گزینه خوبی هستند یا خیر.

بر اساس گزارش رویترز، لینکدین همچنین دکمه‌ای را معرفی کرد که پست‌های طولانی را خلاصه کرده است و به نکات کلیدی مهم برای هر کاربر تبدیل می‌کند.

