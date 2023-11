محکومیت نیم میلیون یورویی استقلال در پرونده محبی

نشریه «رکورد» پرتغال گزارش داد که دادگاه حکمیت ورزش (CAS) به نفع باشگاه سانتا کلارا حکم داده و باشگاه استقلال را به پرداخت نیم میلیون یورو به این باشگاه پرتغالی محکوم کرده است.

باشگاه استقلال در ماجرای پرونده محمد محبی به پرداخت ۵۰۰ هزار یورو به باشگاه سانتا کلارا محکوم شد.

رکورد پرتغال از سود نیم میلیون یورویی سانتاکلارا از پرونده محمد محبی نوشت.

باشگاه استقلال به دلیل شرکت نکردن جواد نکونام در نشست خبری ۵۱ میلیون تومان جریمه شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان یزد از محکومیت پزشک جراح متخلف به درج تخلف در پرونده پزشکی خبر داد.

مرتضی سالاری، اظهار کرد: در مجموع هفت میلیون و 527 هزار و 432 تن کالای نفتی و غیر نفتی با 10 درصد افزایش از ابتدای سال جاری تا کنون در بنادر غرب استان تخلیه و بارگیری شده است.

بعد از ظهر امروز 10آبان تجمع محکومیت جنایات رژیم کودک کش اسرائیل در بجنورد برگزار شد.

