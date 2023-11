تحولات غزه عربستان را به صرافت خرید تسلیحات فرانسوی انداخت

منابع مختلف به این روزنامه فرانسوی گفتند شرکت فرانسوی سازنده این جنگنده‌ها تا ۱۰ نوامبر برای بررسی و پاسخ به این درخواست ریاض فرصت خواهد داشت. این رسانه فرانسوی تاکید کرد: در صورتی که این قرارداد به امضا برسد، به یک بمب در بازار تسلیحاتی مبدل خواهد شد، چون تا به امروز عربستان سعودی به‌شدت دنبال جنگنده‌های اف ۱۵ آمریکایی یا یوروفایتر تایفون تولید مشترک گروه شرکت‌های آلمانی، بریتانیایی، ایتالیایی و اسپانیایی بود.

