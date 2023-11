رحمتی: تراکتور در ۲ بازی اخیر مستحق باخت نبود

سرمربی نساجی با اشاره به دو شکست اخیر تراکتور در لیگ برتر که مقابل شمس آذر و ذوب‌آهن رقم خورد، گفت: تراکتور در این دو بازی مستحق باخت نبود و می‌توانست برنده باشد. تراکتور به دلیل حضور سرمربی جدید خود - چه در فصل قبل و چه فصل فعلی - فوتبال زیبا و تماشاگرپسندی ارائه می‌کند. مطابق آنالیزی که همکاران ما انجام دادند، تیم حریف موقعیت‌های گلزنی زیادی با پرس‌های متناوب از بالا خلق می‌کند.

رحمتی در ادامه تصریح کرد: تمامی اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم ما می‌دانند فردا یک روز سختی را در پیش داریم. با این حال فارغ از هر نتیجه‌ای، امیدوارم شاهد فوتبال جذاب و جوانمردانه‌ای از سوی هر دو تیم باشیم.

