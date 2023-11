حتی امروز در ملاقاتی که با آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل داشتم، ایشان هم بر این موضوع تمرکز دارند که در توقف جنگ و ارسال کمک های انسان دوستانه بتوانند گام هایی بردارند. اما بخش دوم کار به این بر می گردد که آمریکا به برخی طرفها و ایران پیام دادند، که ۱) «لطفا خویشتن‌داری کنید»، ۲) «ما خواهان جنگ نیستیم»؛ اما در عمل خودشان یک طرف جنگ و آن هم طرف رژیم اشغال‌گر قرار دارند.

حماس، حزب الله، جهاد اسلامی، سال های طولاتی است که خودشان امکانات، سلاح و حتی پهپاد تولید می کنند. اینکه از کجا تهیه می کنند، تهیه این اقلام در دنیای امروز کار دشواری برای آن ها نیست، لذا از توانمندی های بالای خودشان برخوردار شده اند، تجربه چند دوره جنگ با رژیم اسرائیل هم کمک زیادی به آن ها کرد که خودشان راه های تجهیز، آموزش و آمادگی شان را پیدا بکنند.

منظورم دقیقا این است که اگر راه حل های سیاسی به نتیجه نرسد، و استمرار حملات رژیم اسرائیل روی غزه و کرانه که نتیجه ای جز نسل کشی و کشتار جمعی تا الان نداشته، متوقف نشود، شما می بینید حتی در بین افکار عمومی و مردم در آمریکا و اروپا هم تظاهرات های زیادی علیه این جنگ میبینیم.

نیویورک تایمز: طی این دو هفته، نیروهای مقاومت یا شبه نظامی های عراق و سوریه به پایگاه های آمریکا حمله کردند. دیشب هم آمریکا حمله کرد و گفت ایران پشت این حمله ها است، و پایگاه هایی که مربوط به سپاه ایران در سوریه است را هدف قرار داده اند. عکس العمل شما به حمله دیشب آمریکا چه بود؟ آیا ایران از نیروهای شبه نظامی خواسته که به پایگاه های آمریکا حمله کنند تا واشنگتن متحمل هزینه یا فشار شود؟

ما همه تلاش هایمان متمرکز است بر یک راه حل سیاسی که حقوق فلسطینی ها در آن تامین بشود. این که در منطقه، شرایط به چه سمت و سویی خواهد رفت، کشورها متناسب با شرایط جدیدی که حاصل میشود، تصمیمات خودشان را میگیرند و در زمان مقتضی اعلام میکنند.

