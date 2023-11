کنفرانس خبری سخنگوی ارتش اسرائیل درباره عملیات زمینی

هاگاری توضیح داد: «هر بار که خطری متوجه سربازان می‌شود، نیروی هوایی وارد عمل می‌شود تا خطرات را از سر نیروها دور کند».او افزود: «خسارت‌های ما در جریان نبرد در غزه دردناک است، اما برای تامین امنیت نیروهایمان هر کاری که بتوانیم انجام خواهیم داد».

وی در خصوص وضعیت دریای سرخ به ویژه پس از شلیک ده‌ها پهپاد و موشک‌هایی که ظاهراً از یمن شلیک شده است، گفت: «شب گذشته تهدید موشکی را قبل از رسیدن به شهر ایلات اسرائیل مشرف به دریا خنثی کردیم این موشک‌ها هیچ تهدیدی ایجاد نمی‌کنند».گردان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش حماس، سه‌شنبه اعلام کرد که در بیت حانون در شمال نوار غزه علیه نظامیان اسرائیلی کمین کرده است.

منابع العربیه گزارش دادند که جنگجویان حماس از یکی از تونل‌ها بیرون آمده و به 35 سرباز اسرائیلی کمین کرده و با آنها درگیر شده‌اند. اسرائیل از 27 اکتبر عملیات زمینی گسترده‌ای را در شمال غزه آغاز کرد اما هراس ارتش اسرائیل از معضل تونل‌های حماس که ده‌ها عمق و کیلومترها زیر زمین امتداد دارد، این عملیات را بسیار کند کرده است.

