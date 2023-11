برپایی تجمع محکومیت جنایات رژیم کودک کش اسرائیل در بجنورد

مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس از جمله شعارهایی بود که امروز مردم بجنورد با سر دادن آن انزجار خود را از رژیم کودک کش اسرائیل و حامیان آن نشان دادند.

MASHREGHNEWS: عکس/ تجمع اساتید دانشگاه‌ مقابل دفتر سازمان مللجمعی از اساتید دانشگاه‌های تهران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی به مردم غزه دوشنبه ۸ آبان ۱۴۰۲ مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تجمع کردند.

MASHREGHNEWS: عکس/ تجمع کلیمیان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستیجمعی از اعضا جامعه کلیمیان؛ صبح دوشنبه (۸ آبان ۱۴۰۲) در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی در کنیسه یوسف آباد تهران تجمع کردند.

ISNA_FARSI: جنایات اسرائیل برای پنهان کردن نتایج طوفان الاقصی استتجمع بزرگ دانش‌آموزی در محکومیت جنایات رژیم اشغالگر قدس و حمایت از مردم غزه در لرستان برگزار شد.

ISNA_FARSI: تجمع دانشجویان دانشگاه یزد در محکومیت رژیم صهیونیستیدانشجویان دانشگاه‌ یزد در محکومیت جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای غزه تجمع کردند.

MASHREGHNEWS: عکس/ تجمع یهودیان ایران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستیهمزمان یهودیان استان‌های شیراز، اصفهان، یزد، کرمانشاه و کردستان تجمعی در محکومیت جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین صبح امروز ۸ آبان ماه برگزار شد.

ISNA_FARSI: بازتاب بیانات رهبر انقلاب در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در رسانه‌های انگلیسی زبانبیانات امروز مقام معظم رهبری در جمع دانش‌آموزان و دانش‌جویان که در آن خواستار قطع همکاری‌های اقتصادی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی شده و از موضع غرب در قبال جنبش مقاومت فلسطین و جنگ غزه انتقاد کردند، بازتاب‌ گسترده‌ای در رسانه‌های انگلیسی‌زبان داشت.

