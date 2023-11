از آن پس، رژیم صهیونیستی نوار غزه را هدف بمباران‌های متعدد خود قرار داده و با قطع آب، برق و گاز این منطقه آن را در محاصره انسانی قرار داده است. در پی تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی، چند روز پیش، برخی از کمک‌های انسانی از مرز رفح به این منطقه راه یافت.

ایشان با اشاره به تکیه صهیونیست‌ها به کمک‌های آمریکا افزودند: اگر حمایت آمریکا و پشتیبانی تسلیحاتی آن نبود، دولت فاسد، جعلی و دروغین صهیونیستی در همان هفته اول از بین رفته بود، بنابراین فاجعه‌آفرینی امروز صهیونیست‌ها در غزه به کمک و در واقع به دست آمریکایی‌ها است.

مقام معظم رهبری، کنار رفتن نقاب دروغین حقوق بشر از چهره غربی‌ها و رسوا شدن آنها را از جمله آثار صبر و ایستادگی و تسلیم نشدن مردم غزه دانستند و افزودند: مردم غزه با صبر خود، وجدان بشری را به حرکت درآوردند. می‌بینید امروز جمعیت‌های انبوه حتی در خیابان‌های آمریکا و کشورهای غربی، علیه اسرائیل و در موارد زیادی علیه آمریکا شعار می‌دهند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درس بزرگ طوفان الاقصی را غلبه گروهی اندک و با تدارکات و امکانات کم اما با ایمان و عزم راسخ بر دشمن خواندند و گفتند: این گروه با ایمان توانست محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن را در ظرف چند ساعت دود کند و به هوا بفرستد.

ایشان با تأکید بر لزوم بسیج دنیای اسلام، پافشاری دولت‌های اسلامی بر قطع فوری جنایات و بمباران‌ها در غزه را ضروری خواندند و از این دولت‌ها خواستند راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی را مسدود و با آن رژیم همکاری اقتصادی نکنند و در همه مجامع جهانی، صریح، بدون لکنت و دوپهلوگویی و با صدای بلند جنایات و فجایع رژیم غاصب را محکوم کنند.

ایشان با استناد به قرآن کریم که «بی‌شک وعده الهی حق است و کسانی که به آن یقین ندارند، با منفی‌بافی‌های خود شما را متزلزل و سست نکنند»، تأکید کردند: ان‌شاءالله پیروزی نه چندان دور با فلسطین و مردم آن خواهد بود.

