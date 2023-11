کلاهبرداری ۵۲ میلیارد ریالی اینترنتی در کهگیلویه و بویراحمد

وی افزود: با توجه به دسترسی این کلاهبردار به پیامک‌های مخاطبان، حساب‌های کاربری در تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی قربانیان را هک می‌نمود و سپس از موجودی حساب آن‌ها برداشت غیر مجاز می‌کرد، متهم از بیش از هزار و ۷۰۰ کارت و حساب بانکی مجموعا ۵۲ میلیارد ریال پول برداشت کرده است.

سرهنگ عمران فر گفت: متهم بمنظور پولشویی در برنامه دیوار به شگرد‌های مختلف و آگهی جعلی، افتتاح حساب می‌کرد، این متهم از سادگی قربانیان سوء استفاده نموده و نام کاربری و رمز این برنامه‌ها را از آن‌ها دریافت می‌نمود و براحتی با این روش مبالغ سرقتی و کلاهبرداری شده از مردم را به حساب آن‌ها واریز و برداشت غیر مجاز می‌کرد.

رئیس پلیس فتا استان کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان خواست: هشدار‌های پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام رسان‌های موبایلی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس

