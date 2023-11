تاکید اردن بر پرهیز از سفر غیرضروری اتباع خود به لبنان

وزارت خارجه اردن اعلام کرد، همه اتباع این کشور در لبنان در راستای حفظ جان خود باید در وبسایت اینترنتی سفارت اردن در بیروت مشخصات خود را ثبت کنند و در طول شبانه روز برای درخواست کمک تماس بگیرند.

ILNANEWS: توصیه وزارت خارجه اردن به شهروندان خود برای اجتناب از سفر به لبنانبه گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری رسمی اردن (بترا)، وزارت خارجه این کشور به شهروندان اردنی توصیه کرد که در این مدت از سفر به جمهوری لبنان جز در موارد ضروری خودداری کنند.

ISNA_FARSI: پادشاه اردن خواستار برقراری آتش‌بس انسانی در نوار غزه شدپادشاه اردن بر لزوم دستیابی به آتش‌بس انسانی فوری در نوار غزه تاکید کرد.

ISNA_FARSI: پیام هشدار آمیز حزب‌الله برای رژیم صهیونیستی + فیلمحزب‌الله لبنان با انتشار ویدئویی پیام هشدار آمیزی را برای رژیم صهیونیستی ارسال و بر آمادگی کامل خود برای پاسخ به جنایات این رژیم تاکید کرد.

ILNANEWS: کشته شدن خبرنگار رویترز در لبنان با شلیک از سمت اسرائیلبه گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرد که «عصام عبدالله»، خبرنگار رویترز در لبنان در سیزدهم اکتبر در حمله اسرائیل به مرز لبنان کشته شد.

ISNA_FARSI: میقاتی: در صورت ادامه تجاوزات، تصمیم به جنگ در دست اسرائیل استنجیب میقاتی، نخست‌وزیر موقت لبنان، با تاکید بر تلاش‌های دولت برای نجات کشور از جنگ، گفت که در صورت ادامه نقض مرزها و تجاوزات، تصمیم به جنگ در دست رژیم صهیونیستی است.

