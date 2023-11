همایش استانی امداد و نجات حیات وحش در تربت حیدریه برگزار شد

وی همچنین افزود: با توجه به اینکه محیط‌بانان در صف اول حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی و دیده‌بانی در مناطق و زیستگاه‌های طبیعی استان قرار دارند و نیز در هنگام مواجهه با تلفات حیات وحش و حوادث طبیعی و تهدیدات زیستی نیاز به واکنش سریع و عملی و اعلام سریع گزارش تهدید به مراجع ذیصلاح را دارند، این دوره به منظور افزایش توان علمی و عملی برگزار شد.

اله‌پور بیان کرد: حضور به موقع و گزارش سریع حوادث و تهدیدات در حاشیه مناطق تحت مدیریت باعث کاهش خطرات برای جوامع محلی خواهد شد که ارتباط مستقیم با پدافند زیستی از زیر مجموعه‌های حوزه پدافند غیر عامل دارد.وی خاطرنشان کرد: کارشناسان اداره دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی در خصوص بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان توضیحاتی بیان کردند و حاضرین جلسه با آموزش نحوه‌ استفاده از سلاح بیهوشی، توسط دامپزشک اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان آشنا شدند.

مدیر کل حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی در ادامه گفت: محیط‌بانان در صف اول حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی و دیده‌بانی در مناطق و زیستگاه‌های طبیعی استان قرار دارند. وی با بیان اینکه خراسان رضوی با ۴۲ منطقه تحت مدیریت، رتبه نخست کشور را از حیث تعداد مناطق حفاظت شده به خود اختصاص داده است، بیان کرد: هم اکنون هر محیط‌بان ۱۸ هزار هکتار از مناطق حفاظت شده را صیانت می‌کند و با توجه به کمبود نیروی انسانی که در حال حاضر در استان داریم به حمایت و پشتیبانی‌های تمامی شهروندان و سمن‌های زیست‌محیطی نیازمندیم.

اله‌پور با اعلام اینکه اکنون ۲۰ درصد گستره ۱۱۷ هزار و ۷۶۹ کیلومتر مربعی خراسان رضوی زیر پوشش اداره‌ کل حفاظت محیط‌زیست این استان قرار دارد، تصریح کرد: خراسان رضوی دارای ۴۱ منطقه چهارگانه و شکار ممنوع شامل ۲۸ اثر ملی طبیعی، پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، مناطق حفاظت شده و ۱۳ منطقه شکار ممنوع است.

