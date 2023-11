داناب یزد به ایستگاه پایانی ششمین دوره و آغاز هفتمین دوره رسید

«محمدرضا دهقانی فیروزآبادی» رئیس سازمان جهاددانشگاهی یزد در این مراسم که پیش از ظهر امروز چهارشنبه با حضور مسئولان دستگاه‌های مربوطه و متولیان برگزاری این رویداد در محل سالن آمفی تئاتر دبیرستان دخترانه استعدادهای درخشان فرزانگان یزد برگزار شد، ضمن گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و محکومیت جنایات رژیم صهونستی و تسلیت شهادت دانش‌آموزان فلسطینی در آستانه روز دانش آموز، اظهار کرد: شادابی و پویایی جامعه وابسته به آب است لذا برای حفظ این شادابی لازم است چگونگی محافظت از نعمت خدادادی آب را فرا...

وی افزود: مجموعه‌ی جهاددانشگاهی استان یزد مفتخر است که در کنار دانش‌آموزان و مسئولین دلسوز طی سالیان گذشته به عنوان مجری طرح داناب در استان فعالیت کند و در این راستا تلاش شده تا در حوزه آب و نجات آن قدم‌های مثبت و موثری برداشته شود.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان گفت: همکاران ما در دبیرخانه اجرایی طرح داناب، برنامه‌های مختلفی را در راستای این که بتوانیم آب را بهتر بشناسیم طی شش سال پیاپی با برگزاری این طرح، اندیشیده و عملیاتی کردند.

دهقانی خاطرنشان کرد: طرح داناب تنها با فراگیری دانش استفاده و شناخت آب اجرایی نمی‌شود بلکه این دانش باید رنگ عمل به خود گیرد و همه جامعه، این دانش را آموزش ببینند ولی دانش‌آموزان به بهترین نوع ممکن می‌توانند این مهم را تحقق بخشند.

«محمد کاظم رحیمی نژاد» مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد نیز در این مراسم ضمن اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان روز دانش آموز و محکومیت به شهادت رساندن جمعی از دانش آموزان فسلطینی توسط رژیم نامشروع صهیونیستی، گفت: گذشتگان ما ثابت کردند که خواستن، توانستن است و حتی در جایی که کمترین اثری از حیات وجود دارد، با اراده انسان به عنوان اشرف مخلوقات می‌توان یک تمدن را شکل داد.

