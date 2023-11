توجە ویژە دولت سیزدهم بە توسعە گردشگری استان کردستان

وی با اشارە بە اینکە گردشگری استان کردستان مغفول ماندە، بیان کرد: خوشبختانە در دولت سیزدهم و ایام وزارت آقای ضرغامی حوزە گردشگری استان پیشرفت خاصی داشتە است و پیش‌بینی ما این است کە در حوزە گردشگری سلامت و گردشگری طبیعت شاهد پیشرفت‌های خوبی در استان داشتە باشیم.

آسوپا ادامە داد: مشکلات اصلی استان در حوزە میراث، بە جهت عدم شناخت مردم از قوانین و اقلیم ویژە کردستان و قوانین میراثی آن است و رفع آن‌ها نیازمند تغییر در قوانین است. وی بە مشکلات حوزە صنایع دستی استان کردستان پرداخت و گفت: صنایع دستی استان کردستان در حوزە چوب و صنایع چوبی در دنیا بسیار سرآمد است، اما بحث مهم آن صادرات صنایع دستی است.

نماینده تام‌الاختیار وزیر میراث فرهنگی بیان کرد: درصددیم کە بتوانیم محل صادرات و تجاری سازی صنایع دستی کردستان را حل کنیم، زیرا بسیاری از محصولات تولیدی کردستان کە در داخل استان مصرف داخلی و مشتری ندارند با فراهم شدن بستر مناسب در کشورهای خارجی با قیمت خوبی بە فروش می‌رسند.

آسوپا با اشارە بە اینکە در مسئلە میراث فرهنگی موضوع فهم قوانین بسیار مهم است، افزود: توجیە این مسئلە امر بسیار سختی است و این مهم نیازمند یک کار رسانەای قوی است. وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی کە در حوزە میراث بسیاری از افراد درگیر آن هستند، املاک میراثی است کە ثبت ملی شدە است کە براساس قانون باید تملک یا معوض شود، اما متاسفانە بە دلیل اینکە در سال‌های اخیر پروندەهای مرتبط با این حوزە متوقف و یا انباشت شدە حل آن‌ها نیازمند بودجە قابل توجهی است.

آسوپا تصریح کرد: از همە این چالش‌ها مهم‌تر، آن چیزی کە در حوزە اشتغال می‌تواند بسیار اثرگذار باشد و جاذبەهای گردشگری را ارتقا دهد، موضوع گردشگری است. متاسفانە گردشگری استان مغفول ماندە و دولت در صدد رونق و توسعە گردشگری استان است زیرا معتقدیم کە با رونق گردشگری رونق اشتغال و درآمدزایی چشمگیری را شاهد خواهیم بود.

