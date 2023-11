وی ادامه داد: در گام اول پروژه ۸۰۰ تنی را استارت زدیم و گام دوم رسیدن به زنجیره ارزش در لرستان است و فردا در قسمتی دیگر از استان استحصال ماهیان خاویاری را در شهرستان ازنا داریم. حسینی بیان کرد: لرستان به جمع ۲۲ استان کل کشور در حوزه پرورش ماهیان خاویاری پیوسته که پیش‌بینی می‌شود با ۲۱۲ مزرعه ۲۰ هزار تن گوشت و ۱۰۰ تن خاویار در کشور برداشت داشته باشیم.

رئیس سازمان شیلات ایران تصریح کرد: بعد از یک دهه ممنوعیت بهره‌برداری خاویار از دریا سیاست کل کشور به سمت آبزی‌پروری در حوزه خاویار و تأمین آن که در این زمینه برند جهانی داریم، رفت. وی تصریح کرد: لرستان با پنج مجتمع بزرگ به ظرفیت کشور اضافه و خودش به قطب پرورش ماهیان خاویاری تبدیل خواهد شد که از نگاه ارزآوری، اشتغال و معیشت حائز اهمیت است و فقط همین پروژه بیش از ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم دارد که با اضافه شدن صنایع پایین دستی می‌تواند تا ۱۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند که با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های زیستی منطقه تحولی در این حوزه خواهد داشت.

